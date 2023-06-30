Extensão do T13, um novo passo dado!
O Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités acaba de aprovar o Projeto Preliminar (AVP) para a extensão da T13 de Saint-Germain até Achères. Após a declaração de utilidade pública em 2018 e o AVP em 2021, essa votação representa um passo importante rumo à realização do projeto.
Deve-se lembrar que o objetivo da fase pré-projeto (AVP) é dimensionar o projeto em seus grandes contornos para decidir um programa final e um custo estimado geral. O AVP de Emenda, por outro lado, alimentado pelos estudos do Projeto (estudos detalhados), visa aprovar um programa e custos otimizados.
Um programa otimizado
Os estudos do projeto são baseados em um programa otimizado, integrando vias de economia, como a extensão da via única na floresta de Saint-Germain, a inserção do terminal da RER de Achères a oeste dos trilhos ferroviários ou o desmantelamento de 4,3 km da antiga Grande Ceinture ferroviaire. Esse fechamento administrativo possibilita reduzir consideravelmente a altura e o comprimento dos muros de contenção ao nível da inserção do bonde em Poissy e demolir duas pontes que carregavam a antiga Grande Ceinture, melhorando assim a entrada para a cidade de Poissy e a paisagem e integração urbana da T13 na Avenue de Versailles. Todas as otimizações integradas aos estudos do Projeto e, portanto, ao AVP de Modificação representam uma economia de €61 milhões em comparação com o AVP de 2021.
O projeto está avançando
Estudos em nível de projeto continuam. A próxima submissão do arquivo de Autorização Ambiental será seguida pela realização de uma investigação ambiental pública na primavera de 2024.
Ao mesmo tempo, começaram em 2021 trabalhos de concessão para desviar as redes (água, eletricidade, telecomunicações, etc.) localizadas sob os trilhos do futuro bonde T13. Essa etapa é um pré-requisito essencial para o trabalho preparatório (2024-2025), bem como para as obras de infraestrutura que começarão em 2025. A construção de trilhos e estações de bonde, bem como de áreas urbanas e paisagísticas, ocorrerá até o final de 2027. Isso será seguido por um período de testes e operação a seco antes de entrar em serviço.
Conectando o norte ao sul dos Yvelines
A extensão da linha eventualmente permitirá conectar Saint-Cyr-L'École e Achères, via Poissy, em cerca de 40 minutos. Locais-chave na região de Yvelines serão conectados pela extensão do bonde T13, sem a necessidade de passar por Paris.
A rede de transporte será então aprimorada, graças às conexões eficientes com a rede ferroviária (RER A e E, Linhas L, N e U do Transilien)
O bonde T13 agora circula a cada 10 minutos durante o horário de pico entre Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye (oferta de inverno). Quando a linha estendida até Achères for colocada em serviço, essa frequência será dobrada no trecho comum.