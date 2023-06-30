Extensão do T13, um novo passo dado!

O projeto está avançando

Estudos em nível de projeto continuam. A próxima submissão do arquivo de Autorização Ambiental será seguida pela realização de uma investigação ambiental pública na primavera de 2024.

Ao mesmo tempo, começaram em 2021 trabalhos de concessão para desviar as redes (água, eletricidade, telecomunicações, etc.) localizadas sob os trilhos do futuro bonde T13. Essa etapa é um pré-requisito essencial para o trabalho preparatório (2024-2025), bem como para as obras de infraestrutura que começarão em 2025. A construção de trilhos e estações de bonde, bem como de áreas urbanas e paisagísticas, ocorrerá até o final de 2027. Isso será seguido por um período de testes e operação a seco antes de entrar em serviço.

Conectando o norte ao sul dos Yvelines

A extensão da linha eventualmente permitirá conectar Saint-Cyr-L'École e Achères, via Poissy, em cerca de 40 minutos. Locais-chave na região de Yvelines serão conectados pela extensão do bonde T13, sem a necessidade de passar por Paris.

A rede de transporte será então aprimorada, graças às conexões eficientes com a rede ferroviária (RER A e E, Linhas L, N e U do Transilien)

O bonde T13 agora circula a cada 10 minutos durante o horário de pico entre Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye (oferta de inverno). Quando a linha estendida até Achères for colocada em serviço, essa frequência será dobrada no trecho comum.