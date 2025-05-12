Perfuração em andamento no aterro da antiga linha ferroviária em Poissy

De maio a setembro de 2025, trabalhos de perfuração estão sendo realizados pela SNCF Réseau no aterro ferroviário localizado entre a Avenue Fernand Lefebvre, Rue des Capucines, Impasse Hervieux e o início da floresta de Saint-Germain-en-Laye.

Essas operações visam criar vários furos necessários para preencher as pedreiras subterrâneas localizadas sob a futura linha do bonde. Essa etapa é essencial para garantir a estabilidade do solo.

Esse trabalho pode causar poluição sonora durante o dia. Tudo é feito para respeitar os horários de entrada e saída da escola próxima , para não atrapalhar sua operação.

Como os poços escavados podem atingir profundidades de até 15 metros, o acesso ao local é estritamente proibido para sua segurança e a de seus filhos. Por favor, respeite a sinalização instalada ao redor da área.

Para saber mais, veja as informações do trabalho aqui.