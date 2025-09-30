Info Works Avenue de Versailles - outubro de 2025

O trabalho preparatório para a extensão do bonde T13 está acelerando! Como parte da reurbanização da Avenue de Versailles, novas obras serão realizadas na avenida entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026.

Essas intervenções incluirão:

A demolição do pilar leste da antiga ponte ferroviária .

. A realocação do muro de contenção localizado em frente à residência Yvelines / Essonnes.

localizado em frente à residência Yvelines / Essonnes. A demolição e reconstrução da escadaria permite o acesso ao estacionamento da Grande Ceinture.

O trabalho ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, em conformidade com os padrões de segurança e redução de incômodos.