Centro Poissy - Gambetta
Info Works Avenue de Versailles - outubro de 2025
Demolição do pilar leste e realocação de um muro de contenção
O trabalho preparatório para a extensão do bonde T13 está acelerando! Como parte da reurbanização da Avenue de Versailles, novas obras serão realizadas na avenida entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026.
Essas intervenções incluirão:
- A demolição do pilar leste da antiga ponte ferroviária.
- A realocação do muro de contenção localizado em frente à residência Yvelines / Essonnes.
- A demolição e reconstrução da escadaria permite o acesso ao estacionamento da Grande Ceinture.
O trabalho ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, em conformidade com os padrões de segurança e redução de incômodos.
Construção do muro de contenção
Também como parte do desenvolvimento da Avenue de Versailles, o muro ao longo da residência Yvelines-Essonne (no nível da antiga ponte ferroviária) será demolido.
- A intervenção incluirá a demolição do muro existente e a construção de um muro de contenção permanente para permitir o alargamento da Avenue de Versailles.
- O trabalho acontecerá entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026 , de segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h.
Para limitar o impacto na vida cotidiana:
- O acesso seguro para pedestres será mantido no lado oeste da Avenue de Versailles.
- O acesso à creche Babybulle e ao subsolo da residência Yvelines-Essonnes será preservado.
- O tráfego bidirecional na avenida será mantido durante toda a duração das obras.