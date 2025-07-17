Remoção da ponte ferroviária na Avenue de Versailles

De sábado, 2 de agosto, às 6h30, até quarta-feira, 6 de agosto, às 18h30, uma parte da Avenue de Versailles, no cruzamento com a Rue de la Bruyère, estará fechada devido à remoção da ponte ferroviária sobre a avenida.

De fato, durante uma operação de punção, a ponte será desmontada bloco por bloco.

Os principais impactos:

A área será fechada ao tráfego de pedestres, ciclistas e motoristas.

O desvio pela Avenida Fernand Lefebvre será obrigatório para os motoristas.

Os pedestres terão que atravessar o túnel localizado entre a Rue de La Bruyère e o Boulevard Rose ou pela Avenue Fernand Lefebvre.

Alguns pontos de ônibus não serão atendidos.

Essas operações provavelmente causarão incômodo, especialmente ruído, além de vibrações. Estamos fazendo tudo o que podemos para limitar o impacto no seu bairro e agradecemos sua compreensão.

Para saber mais, veja as informações do trabalho abaixo: