Trabalho preparatório no distrito de La Bruyère, em Poissy,

Grandes obras serão realizadas em 2026 no antigo aterro ferroviário localizado entre a Avenue Fernand Lefebvre e o Impasse Hervieux em Poissy. No fim das contas, esse setor será a "zona de transição" entre o modo trem na floresta e o modo bonde na cidade.

O trabalho ocorrerá do início de janeiro ao final de outubro de 2026 e será realizado pela SNCF Réseau. Eles tratam da construção de muros de contenção ao longo da futura plataforma do bonde, para garantir e estabilizar o terreno.

As intervenções serão organizadas em várias etapas: