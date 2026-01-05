Trabalho preparatório no distrito de La Bruyère, em Poissy,
Publicado em
Grandes obras serão realizadas em 2026 no antigo aterro ferroviário localizado entre a Avenue Fernand Lefebvre e o Impasse Hervieux em Poissy. No fim das contas, esse setor será a "zona de transição" entre o modo trem na floresta e o modo bonde na cidade.
O trabalho ocorrerá do início de janeiro ao final de outubro de 2026 e será realizado pela SNCF Réseau. Eles tratam da construção de muros de contenção ao longo da futura plataforma do bonde, para garantir e estabilizar o terreno.
As intervenções serão organizadas em várias etapas:
- Em janeiro, as equipes prosseguirão com as terras das diversas plataformas de trabalho.
- Do final de janeiro ao final de maio, serão perfuradas as estacas necessárias para a estrutura.
- De abril a outubro, os muros de contenção serão criados e depois preenchidos com concreto.
Quais são os impactos na sua vida diária?
Essas operações ocorrem em uma área fechada ao público. Agradecemos por não cruzar as barreiras do canteiro de obras para sua segurança.
Algumas operações, como a construção de estacas (perfuração), provavelmente causam poluição sonora e vibrações durante o dia.