A preservação das espécies naturais explicada em vídeo

Como parte da extensão do bonde T13, a Île-de-France Mobilités está ativamente comprometida em limitar o impacto ambiental do projeto. O terceiro episódio nos bastidores do projeto nos mostra as ações tomadas para preservar as espécies protegidas.

Nesta ocasião, Xavier Sanchez, especialista ambiental da Île-de-France Mobilités, e Mathieu Bony, chefe de gestão de projetos para bondes e trens na região da Île-de-France na SNCF réseau, revisam as medidas tomadas para fauna e flora.

Ações concretas para preservar espécies naturais: