A preservação das espécies naturais explicada em vídeo
Como parte da extensão do bonde T13, a Île-de-France Mobilités está ativamente comprometida em limitar o impacto ambiental do projeto. O terceiro episódio nos bastidores do projeto nos mostra as ações tomadas para preservar as espécies protegidas.
Nesta ocasião, Xavier Sanchez, especialista ambiental da Île-de-France Mobilités, e Mathieu Bony, chefe de gestão de projetos para bondes e trens na região da Île-de-France na SNCF réseau, revisam as medidas tomadas para fauna e flora.
Ações concretas para preservar espécies naturais:
- A aplicação do método ERC (evitar, reduzir, compensar): uma abordagem rigorosa voltada para evitar impactos em ambientes naturais, reduzi-los quando são inevitáveis ou compensá-los quando não podem ser evitados ou reduzidos.
- A reabertura da antiga Grande Ceinture para acomodar a rota do bonde
- A criação de caixas de ninho para aves e morcegos na floresta de Saint-Germain
- A instalação de tubulações de skimmer para permitir que esquilos cruzem as vias de acesso aos canteiros de obras sem risco.
- A criação de grandes passagens para a vida selvagem para permitir que todas as espécies cruzem os futuros trilhos do bonde
- A criação de quatro novas áreas favoráveis a espécies protegidas, para fauna e flora, com foco na Île-de-Devant em Conflans-Saint Honorine e os desenvolvimentos realizados.