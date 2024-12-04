A autorização ambiental foi concedida!

Após vários meses de trocas e consultas, a investigação ambiental pública, realizada neste verão, permitiu que todos fossem informados e compartilhassem suas ideias, comentários e sugestões. Durante esse período, tivemos o cuidado de coletar as opiniões dos habitantes, para garantir que o projeto leve em conta as expectativas e preocupações de todos. A comissão de inquérito analisou o feedback e elaborou um relatório detalhado, no qual formula conclusões fundamentadas sobre todo o projeto. Também deu uma opinião favorável sobre todos os aspectos do caso, o que representa um passo crucial para o futuro.

Também trabalhamos para incorporar propostas e sugestões viáveis. Diversos ajustes foram feitos para melhor adaptar este projeto às necessidades do território. Um grande obrigado a todos que dedicaram um tempo para participar dessa fase importante!

Após o término da investigação pública, coube aos serviços do Estado decidir o acompanhamento do projeto. Após uma análise aprofundada, a ordem de autorização ambiental foi assinada em 27 de novembro, validando assim a continuação do projeto em conformidade com as normas ambientais.

Essa autorização marca um ponto decisivo: o primeiro trabalho preparatório pode começar no início de 2025. É um passo que concretamente lança este projeto e prepara o terreno para as fases que virão.