Um olhar para trás na reunião pública do distrito de La Bruyère

Em 27 de novembro de 2024, foi realizada uma reunião pública no bairro de La Bruyère, em Poissy, reunindo cerca de cem moradores, representantes da cidade e as partes interessadas do projeto de extensão da T13. Este momento de troca foi uma oportunidade para apresentar em detalhes os diferentes aspectos do projeto:

* A rota e as estações,

* O planejamento das obras, tanto no geral quanto na escala do distrito,

* O sistema de comunicação implementado,

* As condições dos futuros canteiros de obras .

A apresentação foi seguida por uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual todos puderam se expressar e obter informações sobre diversos temas:

* O futuro do aterro adjacente à ponte que será demolida entre a Avenue Lefebvre e a Rue de La Bruyère,

* O impacto do projeto no tráfego de carros.

* A organização do transporte público e, em particular, das paradas de ônibus,

* A criação de ciclovias,

* E muitos outros temas relacionados à vida cotidiana dos habitantes.

As atas detalhadas desta reunião estão agora disponíveis abaixo e na biblioteca de mídia do site do projeto. Convidamos você a consultá-lo para saber mais sobre as trocas e as respostas fornecidas durante e após essa reunião.

Obrigado a todos os presentes pela participação ativa, e fiquem ligados para acompanhar as próximas notícias do projeto T13!

Uma reunião pública planejada no distrito de Saint-Exupéry

A próxima reunião pública acontecerá em 16 de janeiro de 2025, às 19h30, no clube Saint-Exupéry em Poissy. Ele irá principalmente envolver os moradores da rua Saint-Sébastien, Clos Saint-Exupéry e rua Adrienne Bolland.