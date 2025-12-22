Vídeo - A remoção das pontes ferroviárias em Poissy
Nos bastidores da remoção das antigas pontes ferroviárias em Poissy
Um novo episódio da nossa série de vídeos dos bastidores já está online. Esta quinta parte destaca um passo importante no projeto: a remoção das duas antigas pontes ferroviárias em Poissy, Avenue Fernand Lefebvre e Avenue de Versailles.
Um olhar para trás sobre duas operações que marcaram o ano de 2025: a remoção de duas antigas pontes ferroviárias da antiga Grande Ceinture em Poissy.
As duas antigas pontes ferroviárias foram removidas para dar lugar a um novo desenvolvimento do distrito. Essas intervenções em grande escala foram realizadas durante duas chamadas operações de "perfuração", realizadas em um período muito curto para limitar o impacto sobre moradores locais, pedestres e motoristas.
Neste vídeo, dois especialistas falam sobre os bastidores dessa transformação: Annaelle RANCELLI, gerente de projetos na Île-de-France Mobilités, e Carolina MEIER-HIRMER, gerente de operações da SNCF Réseau.