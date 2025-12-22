Vídeo - A remoção das pontes ferroviárias em Poissy

Um olhar para trás sobre duas operações que marcaram o ano de 2025: a remoção de duas antigas pontes ferroviárias da antiga Grande Ceinture em Poissy.

As duas antigas pontes ferroviárias foram removidas para dar lugar a um novo desenvolvimento do distrito. Essas intervenções em grande escala foram realizadas durante duas chamadas operações de "perfuração", realizadas em um período muito curto para limitar o impacto sobre moradores locais, pedestres e motoristas.

Neste vídeo, dois especialistas falam sobre os bastidores dessa transformação: Annaelle RANCELLI, gerente de projetos na Île-de-France Mobilités, e Carolina MEIER-HIRMER, gerente de operações da SNCF Réseau.