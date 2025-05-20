A equipe do Bonde T13 encontra os habitantes de Poissy!

Na semana passada, a equipe para a extensão do bonde T13 foi mobilizada no local para encontrar os moradores de Poissy.

Ao longo da semana, Romain, agente local do projeto, realizou sessões :

Quarta e quinta-feira nos clubes Saint-Exupéry e Charles Péguy, para encontrar os habitantes no coração de seus bairros,

Sexta-feira no mercado da République, um lugar de vida propício a trocas espontâneas.

O objetivo dessas reuniões é fornecer informações sobre o andamento do projeto, responder perguntas e coletar comentários dos moradores locais.

No sábado, Romain e a equipe tiveram um estande de "Extensão do Bonde T13" na feira de pulgas no bairro de Saint-Exupéry. Esse dia amigável e ensolarado foi pontuado por muitas trocas com os habitantes. Vários representantes da Île-de-France Mobilités e da SNCF Réseau estavam no local para fornecer respostas precisas aos visitantes, inclusive nos aspectos mais técnicos do projeto.

Essas reuniões continuarão durante toda a vida do projeto e até que ele seja colocado em serviço, a fim de manter um diálogo regular e local sobre a extensão do bonde T13.