As primeiras obras de concessão começaram em Poissy

Foi em Poissy, em junho de 2021, que foi realizada a primeira cerimônia de lançamento da primeira pedra. A construção da extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères começa com o desvio das redes subterrâneas de água, gás, eletricidade e telecomunicações impactadas pela criação da nova linha de transmissão. Realizado pelas concessionárias, esse trabalho continuará em Saint-Germain-en-Laye e Achères até meados de 2024. Île-de-France Mobilités e SNCF, co-proprietárias deste projeto, poderão então iniciar a construção da infraestrutura necessária para o bonde T13, para testes iniciais até 2027.