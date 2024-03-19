Trabalhos de concessão estão em andamento - Cronograma mensal a dois meses

Em Poissy, outra área de Poissy será afetada por obras de concessão: esta é a área de Poissy que precede a entrada na floresta da extensão do bonde T13, a rua Saint Sébastien e a rua Adrienne Bolland. Apenas uma intervenção ocorrerá em fevereiro, março e abril. Este será o trabalho realizado pela Enedis em uma pequena área atualmente usada para estacionamento de carros.