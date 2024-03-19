Trabalhos de concessão estão em andamento - Cronograma mensal a dois meses
Trabalhos de concessão estão em andamento. Eles consistem em desviar e melhorar as redes de água, gás, eletricidade e telecomunicações que serão impactadas pela construção do bonde. Um cronograma mensal de dois meses é oferecido para antecipar o trabalho e, se necessário, adaptar suas jornadas. No início de 2024, as obras de concessão dizem respeito apenas à cidade de Poissy.
Avenida Fernand Lefebvre > região da Place de l'Europe
Em Poissy, na área da Avenue Lefebvre à Place de l'Europe, via Rue La Bruyère, Avenue de Versailles e Boulevard Gambetta, obras de concessão ocorrerão nos próximos dois meses. Isso envolverá várias operações:
Diagrama sinóptico das obras em Poissy entre a Avenue Fernand Lefebvre e a Place de l'Europe.
Em março
- Suez continuará sua intervenção no lado par da Avenida Fernand Lefebvre.
- Ainda nessa mesma avenida, a empresa Enedis intervirá em ambos os lados da estrada no nível da ponte sobre os trilhos ferroviários. Esse trabalho começará em 15 de março.
- Enedis também realizará obras em um pequeno trecho, de largura, na Avenue de Versailles.
- Enedis também estará presente no Boulevard Gambetta, entre o cruzamento com a Avenue du Maréchal Foch e o cruzamento com o Boulevard Devaux, em um lado estranho da estrada. Nessa parte, uma grande parte também será afetada. Esse trabalho vai durar um mês.
- No Boulevard de l'Europe, Enedis também realizará obras em dois pequenos trechos da estrada: um durante a semana de 4 de março e outro nas semanas de 11 e 18 de março.
Em abril
- O trabalho iniciado por Enedis em 15 de março na Avenida Fernand Lefebvre continuará por três semanas.
- A GRDF trabalhará na Rue La Bruyère, entre o cruzamento com a Avenue Fernand Lefebvre e o cruzamento com a Avenue de Versailles.
- No cruzamento entre a Avenue de Versailles, Boulevard de Pirmasens, Avenue du Maréchal Foch e Boulevard Gambetta, a empresa Orange realizará trabalhos que durarão até maio.
- As obras iniciadas por Enedis no Boulevard Gambetta, entre o cruzamento com a Avenue du Maréchal Foch e o cruzamento com o Boulevard Devaux, continuarão.
- Ainda no Boulevard Gambetta , mas entre o Boulevard Devaux e o Boulevard de la Paix, o Enedis operará no lado ímpar durante a semana de 29 de abril.
Área da Rue Saint Sébastien / Rue Adrienne Bolland
Em Poissy, outra área de Poissy será afetada por obras de concessão: esta é a área de Poissy que precede a entrada na floresta da extensão do bonde T13, a rua Saint Sébastien e a rua Adrienne Bolland. Apenas uma intervenção ocorrerá em fevereiro, março e abril. Este será o trabalho realizado pela Enedis em uma pequena área atualmente usada para estacionamento de carros.
