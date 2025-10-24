Vídeo: a substituição da estrutura de Saut de Mouton

A antiga ponte ferroviária, inadequada para as necessidades do futuro bonde, foi removida para dar lugar a uma nova estrutura. Essa intervenção em larga escala mobilizou muitas equipes para garantir a remoção da ponte existente, a criação de novas fundações, a construção de novos pilares capazes de apoiar a infraestrutura futura e a instalação do novo tabuleiro. A instalação foi realizada durante uma chamada operação de "punção", realizada em um período muito curto para limitar o impacto no tráfego ferroviário.

Neste vídeo, dois especialistas falam sobre os bastidores dessa transformação: Joseph De Longeaux, gerente de projetos na EGIS , e Jean-François Petit Mossan, gerente de obras na SNCF Réseau.