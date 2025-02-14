O trabalho preparatório continua em Poissy

O trabalho preparatório para o desenvolvimento do bonde T13 continua em Poissy. Árvores e arbustos localizados na futura linha do bonde devem ser cortados.

Essas intervenções ocorrerão durante a segunda quinzena de fevereiro em:

Avenue de Versailles

Boulevard Gambetta

o Boulevard de l'Europe

Essas operações preliminares são necessárias para liberar espaço antes da construção da futura linha de bonde. Eles serão marcados e protegidos para permitir a circulação de pedestres, ciclistas e motoristas. Agradecemos sua vigilância durante suas viagens.

Você sabia?

Ao final do trabalho, mais de 650 árvores serão replantadas em áreas urbanas, 30% a mais do que o número de árvores removidas.