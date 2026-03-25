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Bem-vindo à Madia, sua segunda oficial de alcance!

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A equipe do projeto se fortalece com a chegada de Madia, sua nova agente local.

Presente no campo de segunda a sexta-feira, Madia é seu contato privilegiado diariamente para responder suas dúvidas e informar sobre o progresso do trabalho e seus possíveis impactos.

Ele também está lá para apresentar as características e as diferentes etapas do projeto, além de coletar suas perguntas e comentários e repassá-los aos donos do projeto.

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Com experiência em administração pública e intercâmbios internacionais, ele inicialmente apoiou o desenvolvimento de uma nova linha de ônibus rápido em Essonne, a Tzen 4, por quatro anos, antes de se juntar à equipe para a extensão do bonde T13 em fevereiro de 2026.

Não hesite em vir conhecê-lo. Em particular, está fornecendo novas informações locais nas estações e no mercado, que serão anunciadas na página dedicada do Facebook e no canal do WhatsApp.

Se você deseja obter informações, fazer uma pergunta ou discutir o projeto, pode contatá-lo diretamente:

Por telefone: 06 49 57 43 69

Por e-mail: [email protected]

Ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact humain et le dialogue. Mon objectif est de vous informer du mieux possible et de chercher des solutions pour limiter au maximum les impacts des travaux.
Madia, agent de proximité Tram T13 prolongement