Bem-vindo à Madia, sua segunda oficial de alcance!
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A equipe do projeto se fortalece com a chegada de Madia, sua nova agente local.
Presente no campo de segunda a sexta-feira, Madia é seu contato privilegiado diariamente para responder suas dúvidas e informar sobre o progresso do trabalho e seus possíveis impactos.
Ele também está lá para apresentar as características e as diferentes etapas do projeto, além de coletar suas perguntas e comentários e repassá-los aos donos do projeto.
Com experiência em administração pública e intercâmbios internacionais, ele inicialmente apoiou o desenvolvimento de uma nova linha de ônibus rápido em Essonne, a Tzen 4, por quatro anos, antes de se juntar à equipe para a extensão do bonde T13 em fevereiro de 2026.
Não hesite em vir conhecê-lo. Em particular, está fornecendo novas informações locais nas estações e no mercado, que serão anunciadas na página dedicada do Facebook e no canal do WhatsApp.
Se você deseja obter informações, fazer uma pergunta ou discutir o projeto, pode contatá-lo diretamente:
Por telefone: 06 49 57 43 69
Por e-mail: [email protected]