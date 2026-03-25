Bem-vindo à Madia, sua segunda oficial de alcance!

A equipe do projeto se fortalece com a chegada de Madia, sua nova agente local.

Presente no campo de segunda a sexta-feira, Madia é seu contato privilegiado diariamente para responder suas dúvidas e informar sobre o progresso do trabalho e seus possíveis impactos.

Ele também está lá para apresentar as características e as diferentes etapas do projeto, além de coletar suas perguntas e comentários e repassá-los aos donos do projeto.