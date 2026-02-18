O setor Mare aux Bœufs está novamente acessível

Reabertura da ponte Mare aux Bœufs na floresta de Saint-Germain

Após quase um ano de trabalho intensivo, a nova ponte Mare aux Bœufs foi inaugurada na floresta de Saint-Germain. Esta ponte é destinada a pedestres e ciclistas, assim como a animais da floresta (ou "fauna grande"). Seu objetivo é permitir que todos possam cruzar com segurança os futuros trilhos do bonde T13.

Por favor, note: embora algumas trilhas para caminhadas tenham sido reabertas, outras serão fechadas em breve como parte do trabalho para criar uma grande passagem para a vida selvagem ao lado da Pont des Volières, que começará em março de 2026. Convidamos você a consultar o mapa abaixo para descobrir as rotas em questão.