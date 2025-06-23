Reunião pública em La Bruyère
Reunião pública em La Bruyère: discussões sobre a obra de extensão do bonde T13
Em 22 de maio de 2025, foi realizada uma reunião informativa pública no Club Péguy em Poissy. Organizada pela Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, essa reunião reuniu cerca de cem habitantes, na presença da prefeita de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, além de vários representantes eleitos e representantes do projeto.
Para completar a extensão do bonde T13, são necessárias várias operações. Essa reunião pública foi uma oportunidade para apresentá-los e responder a todas as perguntas dos habitantes.
O trabalho preparatório iniciado em 2025 continua com, em particular:
- A remoção da ponte ferroviária na Avenue Fernand Lefebvre
- O preenchimento das pedreiras
- O desenvolvimento do acampamento-base no nível da antiga estação Grande Ceinture
- A remoção da ponte ferroviária na Avenue de Versailles
- As reconstruções ao longo do Boulevard Gambetta
- Mudanças nas rotas dos ônibus 1 e 5
Além disso, vários temas foram discutidos pelos habitantes:
- A velocidade do bonde na cidade e suas futuras paradas
- As técnicas de trabalho utilizadas pelos gerentes de projeto
- Instalações planejadas para estacionamento na cidade
As atas detalhadas desta reunião estão agora disponíveis abaixo e na biblioteca de mídia. Convidamos você a consultá-lo para saber mais sobre as trocas e as respostas fornecidas durante e após essa reunião.
Obrigado a todos os presentes pela participação ativa, e fiquem ligados para acompanhar as próximas notícias do projeto T13!