Reunião pública em La Bruyère: discussões sobre a obra de extensão do bonde T13

Em 22 de maio de 2025, foi realizada uma reunião informativa pública no Club Péguy em Poissy. Organizada pela Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, essa reunião reuniu cerca de cem habitantes, na presença da prefeita de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, além de vários representantes eleitos e representantes do projeto.

Para completar a extensão do bonde T13, são necessárias várias operações. Essa reunião pública foi uma oportunidade para apresentá-los e responder a todas as perguntas dos habitantes.

O trabalho preparatório iniciado em 2025 continua com, em particular:

A remoção da ponte ferroviária na Avenue Fernand Lefebvre

na Avenue O preenchimento das pedreiras

O desenvolvimento do acampamento-base no nível da antiga estação Grande Ceinture

no nível da antiga estação Grande Ceinture A remoção da ponte ferroviária na Avenue de Versailles

na Avenue As reconstruções ao longo do Boulevard Gambetta

ao longo do Boulevard Gambetta Mudanças nas rotas dos ônibus 1 e 5

Além disso, vários temas foram discutidos pelos habitantes:

A velocidade do bonde na cidade e suas futuras paradas

do bonde na cidade e suas As técnicas de trabalho utilizadas pelos gerentes de projeto

utilizadas pelos gerentes de projeto Instalações planejadas para estacionamento na cidade

As atas detalhadas desta reunião estão agora disponíveis abaixo e na biblioteca de mídia. Convidamos você a consultá-lo para saber mais sobre as trocas e as respostas fornecidas durante e após essa reunião.

Obrigado a todos os presentes pela participação ativa, e fiquem ligados para acompanhar as próximas notícias do projeto T13!