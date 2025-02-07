Reunião pública em Saint-Exupéry: discussões sobre as obras de extensão do bonde T13

Em 16 de janeiro de 2025, foi realizada uma reunião informativa pública no Clube Saint-Exupéry em Poissy. Organizada pela Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, essa reunião reuniu cerca de cem habitantes, na presença da prefeita de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, além de vários representantes eleitos e representantes do projeto.

Para completar a extensão do bonde T13, são necessárias várias operações. Essa reunião pública foi uma oportunidade para apresentá-los e responder a todas as perguntas dos habitantes.

O trabalho começou em 2024 e continuará em 2025, incluindo:

- Desmatamento e derrubamento de árvores para liberar os direitos de passagem necessários

- Desvio de redes de água e telecomunicações

- Modificações no aterro ferroviário para integrar o bonde

- Demolição de pavilhões desativados adquiridos pela Île-de-France Mobilités no final da Rue Adrienne Bolland

Durante a reunião, vários temas foram discutidos:

o Muro de escursão e poluição sonora : Uma cerca de escurecimento será instalada no lado da ferrovia, e estudos acústicos serão realizados após a comissionamento.

o Segurança dos pedestres e trânsito: manutenção dos caminhos existentes na floresta e adaptação da infraestrutura para garantir a segurança.

o Trabalho noturno: necessário para intervir nos trilhos sem interromper o tráfego ferroviário. Medidas serão tomadas para limitar a poluição sonora.

o Acesso e estacionamento para bicicletas: criação de uma ciclovia conectada ao ZAC Rouget-de-Lisle e reflexão sobre soluções de estacionamento.

As atas detalhadas desta reunião estão agora disponíveis abaixo e na biblioteca de mídia. Convidamos você a consultá-lo para saber mais sobre as trocas e as respostas fornecidas durante e após essa reunião.

Obrigado a todos os presentes pela participação ativa, e fiquem ligados para acompanhar as próximas notícias do projeto T13!