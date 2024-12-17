Fique ligado na extensão do bonde T13!
Acompanhar o progresso das obras e as notícias da extensão do bonde T13 nunca foi tão fácil! Descubra as diferentes ferramentas digitais disponíveis para se manter informado diariamente e não perder nada.
O Canal do WhatsApp
Receba informações importantes sobre as obras, a permanência do agente local, convites para reuniões públicas e muito mais, diretamente no seu celular.
Para assinar:
- Escaneie o código QR
- Ou vá para idf-mobilites.fr/chaîne-T13.
Ative as notificações para se manter atualizado.
A página do Facebook
Encontre todas as notícias e bastidores do projeto diretamente no seu feed de notícias.
Para se juntar a nós: digite "T13 extensão - Saint-Germain - Achères" na barra de busca do Facebook e clique em "Seguir".
O site do projeto
Acesse informações detalhadas sobre a extensão do bonde T13 e assine as notícias para não perder nada.
O agente local
Perguntas sobre o projeto ou as obras?
Entre em contato com seu corretor local pelo telefone 06 02 04 86 68 ou por e-mail: [email protected]