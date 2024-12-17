Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

Fique ligado na extensão do bonde T13!

Publicado em

  -  

Atualizado em

Acompanhar o progresso das obras e as notícias da extensão do bonde T13 nunca foi tão fácil! Descubra as diferentes ferramentas digitais disponíveis para se manter informado diariamente e não perder nada.

O Canal do WhatsApp

Receba informações importantes sobre as obras, a permanência do agente local, convites para reuniões públicas e muito mais, diretamente no seu celular.

Para assinar:

Ative as notificações para se manter atualizado.

Junte-se ao canal local do WhatsApp

A página do Facebook

Encontre todas as notícias e bastidores do projeto diretamente no seu feed de notícias.

Para se juntar a nós: digite "T13 extensão - Saint-Germain - Achères" na barra de busca do Facebook e clique em "Seguir".

Siga a página do Facebook

O site do projeto

Acesse informações detalhadas sobre a extensão do bonde T13 e assine as notícias para não perder nada.

Assine as notícias

O agente local

Perguntas sobre o projeto ou as obras?

Entre em contato com seu corretor local pelo telefone 06 02 04 86 68 ou por e-mail: [email protected]