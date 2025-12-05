Reflorestamento participativo na IIe de Devant em Conflans Saint Honorine

Neste fim de semana, a ilha de Devant sediou a primeira operação participativa de reflorestamento organizada em Conflans-Sainte-Honorine. Moradores e famílias de municípios vizinhos se reuniram no sábado, 29 de novembro, para contribuir, juntos, para o plantio de novas espécies de plantas.

Graças a essa mobilização cidadã, várias centenas de arbustos foram plantados. Além do gesto simbólico, essa iniciativa representa uma ação forte em favor da biodiversidade. Como parte das medidas de compensação ecológica ligadas à extensão do bonde T13, a ilha de Devant se tornará uma área dedicada à preservação e desenvolvimento de espécies protegidas. A nova vegetação proporcionará assim um habitat propício ao retorno e assentamento de muitas espécies animais.

A equipe de extensão do bonde T13 gostaria de agradecer a todos os presentes por sua energia, entusiasmo e comprometimento.