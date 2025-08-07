Desaparecimento da ponte ferroviária na Avenue de Versailles

De 2 a 6 de agosto, as equipes demoliram a ponte ferroviária na Avenue de Versailles: uma página está virando!

Um pouco de história... Você sabia que esses trilhos fizeram parte da Grande Céinture Ouest, uma linha férrea colocada em operação em 1883 para conectar as estações ao redor de Paris? Inicialmente reservado para o transporte de mercadorias, depois recebia passageiros... antes de ser gradualmente abandonada.

Abram caminho para o bonde T13! Hoje, a antiga localização dos trilhos está ganhando uma segunda vida com o projeto do bonde T13: um legado do passado reinventado para a mobilidade do amanhã.