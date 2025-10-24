Informações da obra - Allée Rouget de Lisle em Poissy

Trabalho preparatório – De 26 de outubro a 1º de novembro de 2025

As equipes intervirão à noite, de segunda-feira, 26 de outubro, à noite, até sábado, 1º de novembro pela manhã, entre 00h20 e 16h35. Esse trabalho consiste na remoção do muro localizado ao longo dos trilhos da ferrovia, de frente para o beco Rouget de Lisle. O objetivo dessas intervenções noturnas é manter a circulação dos trens RER A e Transilien durante o dia, enquanto continua a preparação do local do bonde T13. A demolição do muro, assim como a evacuação dos escombros por caminhões, podem gerar poluição sonora ocasional no distrito. A SNCF Réseau está fazendo tudo o que pode para limitar as interrupções ao máximo e agradece antecipadamente pelo seu entendimento.