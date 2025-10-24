Informações da obra - Allée Rouget de Lisle em Poissy
Publicado em
Como parte da preparação para o canteiro de obras da futura plataforma do bonde T13, a SNCF Réseau continua suas intervenções na área para liberar terrenos e desenvolver as bordas dos trilhos ferroviários.
Trabalho preparatório – De 26 de outubro a 1º de novembro de 2025
As equipes intervirão à noite, de segunda-feira, 26 de outubro, à noite, até sábado, 1º de novembro pela manhã, entre 00h20 e 16h35. Esse trabalho consiste na remoção do muro localizado ao longo dos trilhos da ferrovia, de frente para o beco Rouget de Lisle. O objetivo dessas intervenções noturnas é manter a circulação dos trens RER A e Transilien durante o dia, enquanto continua a preparação do local do bonde T13. A demolição do muro, assim como a evacuação dos escombros por caminhões, podem gerar poluição sonora ocasional no distrito. A SNCF Réseau está fazendo tudo o que pode para limitar as interrupções ao máximo e agradece antecipadamente pelo seu entendimento.
Trabalho Ferroviário – 7 a 10 de novembro de 2025
Ao mesmo tempo, a renovação dos trilhos e os trabalhos de manobra serão realizados de sexta-feira, 7 de novembro, às 22h30, até segunda-feira, 10 de novembro, às 4h. Essas operações, essenciais para a modernização da rede, também podem causar poluição por ruído e vibrações, dia e noite.
A SNCF Réseau e seus parceiros gostariam de agradecer aos moradores locais por sua paciência e compreensão durante este período de trabalho, necessário para o avanço do projeto do bonde T13 e para a modernização da infraestrutura ferroviária.
Suas informações de trabalho
Trabalho na região
Trabalho noturno