Informações de Obras - Poissy Centre

Como parte da continuação dos trabalhos de desenvolvimento do bonde T13, novos trabalhos preparatórios serão realizados em Poissy de 27 de outubro a 19 de novembro de 2025.

Essas intervenções abrangem vários eixos do município: Avenue de Versailles, Boulevard Gambetta, Boulevard de l'Europe e Rue Saint-Sébastien.

Elas consistem principalmente no corte de árvores e arbustos localizados no direito de passagem da futura rota do bonde, um passo necessário para a condução adequada das futuras obras de infraestrutura.

Todas as operações serão sinalizadas e seguras para manter as condições de tráfego e garantir a segurança de todos os usuários: pedestres, ciclistas e motoristas.

O tráfego alternado será instalado na Rue Saint-Sébastien durante toda a duração das intervenções.

Estamos fazendo tudo o que podemos para limitar o impacto no seu bairro e agradecemos sua compreensão.