Obras de Informação - Trabalho preparatório na Avenue de Conflans em Achères

Como parte do projeto de extensão do bonde até Achères, serão realizados trabalhos preparatórios no futuro terminal da Avenue de Conflans em Achères, assim como ao longo da linha férrea na floresta.

O trabalho acontecerá de segunda-feira, 20 de outubro, a sexta-feira, 7 de novembro de 2025, apenas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h.

Essas operações consistem em corte de árvores e limpeza de mata. Eles são necessários para liberar espaço para o desenvolvimento dos futuros trilhos do bonde e a criação da nova estação "Achères Ville RER".