Obras de Informação - Trabalho preparatório na Avenue de Conflans em Achères
Publicado em
Como parte do projeto de extensão do bonde até Achères, serão realizados trabalhos preparatórios no futuro terminal da Avenue de Conflans em Achères, assim como ao longo da linha férrea na floresta.
O trabalho acontecerá de segunda-feira, 20 de outubro, a sexta-feira, 7 de novembro de 2025, apenas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h.
Essas operações consistem em corte de árvores e limpeza de mata. Eles são necessários para liberar espaço para o desenvolvimento dos futuros trilhos do bonde e a criação da nova estação "Achères Ville RER".
Para limitar o impacto na vida cotidiana:
- O local é totalmente cercado e sinalizado para garantir a segurança de todos.
- Não se espera impacto no tráfego rodoviário durante esse período.
- No entanto, poluição sonora temporária pode ser percebida durante as fases de corte e trituração da madeira.
- Os caminhões de evacuação utilizarão a Avenue de Conflans, com cerca de quinze viagens de ida e volta planejadas para toda a duração das obras.