O novo viaduto já foi colocado!

Os trabalhos de reurbanização da ponte do antigo grande cinturão ferroviário, também conhecido como "Saut-de-Mouton", estão chegando ao fim. Localizada na floresta de Saint-Germain-en-Laye, nos arredores do distrito de Chêne Feuillu, em Achères, essa estrutura estratégica está sendo reurbanizada para permitir que o bonde T13 percorra a rede ferroviária nacional, melhorando assim a fluidez da rede de transporte.

Um canteiro de obras que está chegando ao fim

Após a remoção da ponte em dois finais de semana em maio de 2025, as equipes da SNCF Réseau continuaram o trabalho e alcançaram um marco importante em 4 e 6 de julho: a instalação "lightning" de uma nova ponte.

Uma intervenção bem-sucedida em um fim de semana

A nova ponte foi instalada em um fim de semana por várias dezenas de companheiros SNCF Réseau e Egis Rail, além de um guindaste que poderia levantar essa nova ponte. Agora é hora do trabalho de finalização para permitir a realização da infraestrutura.

Uma operação impressionante que você pode encontrar na imagem abaixo: