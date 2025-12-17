Foque no muro de contenção na rue Adrienne Bolland

O trabalho continua na rue Adrienne-Bolland com um novo passo chave para garantir a estabilidade dos futuros empreendimentos e preparar as próximas fases do projeto.

Após a instalação de um muro de contenção temporário, as equipes começaram a construção do muro final de contenção.

Essa nova infraestrutura terá um papel fundamental em:

para apoiar as ferrovias da linha Paris–Le Havre ,

, Para permitir o alargamento da rua , liberando o espaço necessário para eventualmente acomodar as faixas dos bondes , bem como as faixas de tráfego automobilístico.

A parede final será concluída na primavera de 2026.