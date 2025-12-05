A transformação da ponte Mare aux Bœufs

Por vários meses, as equipes da SNCF Réseau têm trabalhado arduamente para dar vida à ponte Mare aux Bœufs, no coração da floresta de Saint-Germain. Mobilizados em torno desse projeto, os técnicos acabam de alcançar um marco importante com a conclusão dos dois pilares que sustentarão a futura estrutura. A construção do deck pode agora começar, marcando a entrada em uma fase decisiva da obra.

A longo prazo, essa nova estrutura desempenhará um papel estratégico na integração do futuro bonde T13 a essa área natural sensível. Projetado para conciliar o desenvolvimento do transporte com a preservação da biodiversidade, ele oferecerá uma passagem segura permitindo que grandes animais atravessem os trilhos do bonde com total tranquilidade.