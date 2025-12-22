3D: tour virtual da extensão do bonde T13!

O futuro bonde T13 é revelado em vídeo 3D

A extensão do bonde T13 está em andamento e em breve transformará as viagens entre Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire), Poissy e Achères. Este vídeo imersivo em 3D da faixa do futuro convida você a se projetar em 2028!

Seja o bonde passando perto da sua casa, da escola dos seus filhos, do seu local de trabalho ou de uma instalação frequentada, sua chegada melhorará sua mobilidade do norte para o sul das Yvelines. Mais fluido, mais prático e melhor conectado, o bonde T13 facilitará as viagens diárias.

Graças a este vídeo 3D, você pode descobrir os desenvolvimentos futuros, as estações e o ambiente urbano redesenhado ao redor do bonde atualmente. Uma forma concreta de visualizar as mudanças que virão e imaginar suas futuras viagens.

Suba agora no futuro bonde T13 e descubra em fotos esse novo meio de transporte que moldará a região de Yvelines.