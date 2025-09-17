Sua nova newsletter online!

A edição mais recente do boletim informativo dedicada à extensão do bonde T13 já está disponível. Esta edição tem como objetivo compartilhar com você o progresso das diferentes etapas do projeto, que atualmente está em fase preparatória.

Várias operações já foram realizadas: instalação de locais remotos para equipes de obra, desenvolvimento de acesso às áreas de trabalho, liberação dos direitos de passagem necessários e remoção de antigas pontes ferroviárias. Essas intervenções marcam um passo importante na transformação gradual do setor Poissy, que está se preparando para sediar as primeiras obras de infraestrutura nos próximos meses.