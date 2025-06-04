Início do trabalho: você está convidado para o lançamento!

Espera-se que você seja para a noite para lançar a obra!

Na segunda-feira, 16 de junho, não perca o lançamento oficial das obras de extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye, Poissy e Achères!

Uma noite única para celebrar juntos a transformação do seu bairro.

Para a ocasião, a Praça Jean Moulin em Poissy foi transformada em uma vila animada, com atividades e entretenimento em torno da nova mobilidade!