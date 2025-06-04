Início do trabalho: você está convidado para o lançamento!
Espera-se que você seja para a noite para lançar a obra!
Na segunda-feira, 16 de junho, não perca o lançamento oficial das obras de extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye, Poissy e Achères!
Uma noite única para celebrar juntos a transformação do seu bairro.
Para a ocasião, a Praça Jean Moulin em Poissy foi transformada em uma vila animada, com atividades e entretenimento em torno da nova mobilidade!
Até as 16h30 para a abertura do evento!
Você poderá assistir aos discursos oficiais dos financiadores do projeto, na presença do Prefeito de Poissy, e ao lançamento oficial das obras de desenvolvimento do bonde T13. Assim, você poderá desfrutar de uma vila festiva, estandes e atividades para jovens e idosos em volta da mobilidade de amanhã, além de um concerto!
Sem vigilância no trânsito em Poissy durante este dia!
Como parte do evento para iniciar as obras de extensão do bonde T13, será previsto um fechamento temporário do tráfego das 10h às 23h na Avenida Fernand Lefebvre, no nível da Praça Jean Moulin.
Essa medida é essencial para garantir o bom funcionamento do evento e garantir a segurança de todos. No entanto, rotas de desvio serão estabelecidas. Obrigado pela compreensão e vigilância se estiver dirigindo por perto neste dia:
- Vindo de Saint-Germain-en-Laye, você pode pegar a D190 e virar na Avenue du Maréchal Foch para chegar ao centro da cidade de Poissy
- Vindo do centro da cidade de Poissy, a viagem oposta será possível, desviando-se pela Avenue du Maréchal Foch para se juntar à D190 e seguir em direção a Saint-Germain-en-Laye
Desvio da linha 1
Durante esse dia, a rota da linha de ônibus 1 é desviada das 10h até o fim do serviço.
Para pegar a linha 1, você precisa ir até a estação Poissy. A parada Boulevard Rose na linha 5 é mantida durante todo o dia.