Bonde T13 Saint-Cyr > Saint-Germain-en-Laye: os testes começaram

Os testes do bonde T13 entre Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye já começaram. A inauguração dessa primeira fase está prevista para o verão de 2022.

Os primeiros testes chamados de "estática" permitiram verificar o funcionamento e a conformidade da infraestrutura necessária para a circulação do bonde. Em seguida, ocorrem os testes "dinâmicos" que começaram em dezembro de 2021 e continuarão até a primavera de 2022. Esta segunda fase de testes consiste em verificar o fornecimento de energia do bonde, o sistema de freios, mas também a integração adequada do bonde nas estações e o funcionamento adequado dos cruzamentos e da sinalização luminosa.

Uma primeira viagem completa para o bonde T13

Os testes dinâmicos começaram com a Grande Ceinture Ouest, as novas rotas de Saint-Germain-en-Laye e depois nas novas rotas da vía de Saint-Cyr. Os trens agora circulam por toda a rota. Sua frequência e velocidade aumentam gradualmente; Portanto, é necessário manter cautela ao redor dos trilhos.

Para saber mais e ver o início dos testes em fotos, visite o site dedicado ao bonde T13 entre Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye.