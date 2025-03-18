A obra continua na rua Adrienne Bolland
Publicado em
Na Rue Adrienne Bolland, trabalhos ao longo da linha ferroviária são realizados pela SNCF Réseau até o verão de 2026. Um muro temporário e depois permanente de suporte para trilhos ferroviários foi construído ali para garantir o terreno e liberar espaço para a criação da plataforma do bonde.
🌙 Algumas operações precisam ocorrer imperativamente à noite, para limitar ao máximo as interrupções no tráfego ferroviário. De segunda-feira, 17 de março (noite) até sábado, 21 de março (manhã), o trabalho acontecerá todas as noites entre 23h50 e 3h50.
O cronograma de trabalho
→ de abril de 2025:
> construção de um muro de contenção temporário.
Julho de 2025 → janeiro de 2026:
> construção do muro de contenção final.
→ de janeiro de 2026:
> operações de reaterro;
> instalação de terra vegetal para plantio;
> instalação de cercas e corrimãos blackout.
Quais impactos?
A organização do trabalho limita o impacto no tráfego de pedestres e veículos tanto quanto possível. Um agente de trânsito será destacado, se necessário. O acesso à sua casa será garantido durante toda a duração do trabalho.
Veja as informações do trabalho
202503_Info travaux Adrienne Bolland