A obra continua na rua Adrienne Bolland

Na Rue Adrienne Bolland, trabalhos ao longo da linha ferroviária são realizados pela SNCF Réseau até o verão de 2026. Um muro temporário e depois permanente de suporte para trilhos ferroviários foi construído ali para garantir o terreno e liberar espaço para a criação da plataforma do bonde.

🌙 Algumas operações precisam ocorrer imperativamente à noite, para limitar ao máximo as interrupções no tráfego ferroviário. De segunda-feira, 17 de março (noite) até sábado, 21 de março (manhã), o trabalho acontecerá todas as noites entre 23h50 e 3h50.