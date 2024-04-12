Sua nova newsletter online

Isso permitirá que você conheça mais sobre a extensão do bonde T13, os desenvolvimentos planejados e, em especial, a abordagem ambiental adotada. Você vai aprender mais sobre a abordagem "Evitar, Reduzir, Compensar", por exemplo, assim como sobre a compensação ambiental planejada.

O trajeto final da extensão do Bonde T13 também é ilustrado para entender em detalhes como esse novo meio de transporte se encaixará em seu ambiente. Muitas perspectivas vão te ajudar a se projetar.

Precisa saber mais sobre o trabalho envolvido neste projeto? Esta nova newsletter vai responder todas as suas perguntas: que tipos de trabalho? Quando? Onde? Por fim, um cronograma mais completo permitirá que você entenda melhor os marcos importantes do projeto no futuro.