Compensações da floresta explicadas em vídeo
Como parte da extensão do bonde T13, a Île-de-France Mobilités está ativamente comprometida em limitar o impacto ambiental do projeto. O segundo episódio nos bastidores do projeto nos mostra as ações de compensação ambiental.
Nesta ocasião, Laura Lemaire, gerente de projeto da Île-de-France Mobilités, e Pierre-Emmanuel Savatte, diretor territorial do Escritório Nacional de Florestas (ONF), apresentam as medidas de compensação florestal.
Ações concretas para preservar e enriquecer áreas florestais
- A aplicação do método ERC (evitar, reduzir, compensar): uma abordagem rigorosa voltada para evitar impactos em ambientes naturais, reduzi-los quando são inevitáveis ou compensá-los quando não podem ser evitados ou reduzidos.
- A criação e o financiamento de novos reflorestamentos, para compensar as áreas impactadas pelo trabalho, como na Île d'en Haut em Conflans Sainte-Honorine ou na antiga Grande Céinture de Poissy.
- Realização de trabalhos silvícolas : essas intervenções possibilitam a manutenção das árvores para promover seu crescimento.
- O plantio de mudas, em apoio à regeneração natural, para garantir a sustentabilidade e diversidade das florestas no futuro.