Compensações da floresta explicadas em vídeo

Como parte da extensão do bonde T13, a Île-de-France Mobilités está ativamente comprometida em limitar o impacto ambiental do projeto. O segundo episódio nos bastidores do projeto nos mostra as ações de compensação ambiental.

Nesta ocasião, Laura Lemaire, gerente de projeto da Île-de-France Mobilités, e Pierre-Emmanuel Savatte, diretor territorial do Escritório Nacional de Florestas (ONF), apresentam as medidas de compensação florestal.

Ações concretas para preservar e enriquecer áreas florestais