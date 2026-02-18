Vídeo - Reflorestamento participativo com alunos do jardim de infância

A extensão do bonde T13 continua sendo revelada por meio de uma série de vídeos dedicados aos bastidores. Este sexto episódio destaca uma ação que é tanto educativa quanto ambiental, organizada com os mais jovens: uma ação de reflorestamento.

Em dezembro passado, foi organizada uma excursão escolar com uma turma da escola Charles Péguy em Poissy. Por uma tarde, os alunos saíram de suas salas para participar de uma operação de reflorestamento na ilha de Conflans-Sainte-Honorine.

Ascrianças plantaram cem arbustos e descobriram um local de compensação onde a Île-de-France Mobilités desenvolveu várias áreas de biodiversidade: cercas sebes, prados, hibernáculos, plantio de novas espécies, etc. Guiados por um jardineiro paisagista, eles contribuíram, em seu próprio nível, para a criação de uma das zonas de compensação ambiental do projeto.

Este novo episódio convida você a reviver essa aventura e descobrir o que acontece nos bastidores, entre aprendizado, compromisso e sorrisos das crianças.