Votação do projeto preliminar pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 11 de outubro

Um passo importante para a extensão do bonde T13

O projeto preliminar para a extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères foi validado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 11 de outubro. Esta votação marca os estudos de projeto, que consistiram em detalhar a infraestrutura a ser construída, especificar a localização das redes subterrâneas a serem desviadas e avaliar as questões ambientais relacionadas à inserção do bonde T13. Os estudos do projeto agora poderão começar. Eles serão usados para redigir os chamados para licitações que serão lançados às empresas de construção.