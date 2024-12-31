Sua nova newsletter online!
Publicado em-
Atualizado em
A última edição do boletim informativo T13 extension acaba de ser publicada. Esta edição tem como objetivo mantê-lo informado sobre trabalhos futuros e ajudá-lo a antecipar possíveis interrupções zona por zona. Um dos principais anúncios desta edição é a emissão da autorização ambiental no final de novembro de 2024, marcando o lançamento oficial dos trabalhos preparatórios. Esse trabalho é necessário para preparar o terreno antes da construção da futura linha de bonde. As operações atuais e futuras são apresentadas a você em um mapa.
A carta também anuncia a chegada do seu agente local, Romain, que desempenha um papel fundamental na facilitação da comunicação entre moradores locais, empresas, lojistas, autoridades locais e proprietários de projetos. Esse contato direto ajudará a responder perguntas, resolver preocupações e fortalecer a coordenação durante toda a duração do trabalho. A nova edição também aborda as medidas de compensação ambiental implementadas como parte do projeto para enfrentar os desafios relacionados à preservação de espécies protegidas e à limpeza de terras.
Boa leitura!
Boletim nº 19
Décembre 2024