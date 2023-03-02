Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

As estações e o bonde

Cinco estações entre Saint-Germain-en-Laye e Achères

Você pode pegar a extensão do bonde T13:

  • Em Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire*. É a partir dessa estação, que já foi criada, que o bonde T13 será estendido até Achères;
  • Em Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* e Poissy ZAC* ;
  • Em Achères: Achères-Ville RER*, o terminal do bonde T13.

Os nomes das estações são provisórios

Uma identidade específica para a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères

Linhas limpas e dinâmicas, cinza e preta em combinação com madeira clara e vidro transparente: as estações, assim como os trens, terão a identidade da extensão do bonde T13. Esse design comum ajudará você a se orientar, promovendo a integração harmoniosa das estações ao ambiente.

Para esperar, você terá bancos, pedestais e barras de apoio à sua disposição, além de abrigos. A iluminação será fornecida por postes e luminárias embutidas nos móveis. Para garantir sua segurança, câmeras de CFTV cobrirão toda a plataforma.

Todos os serviços úteis do resort

Tudo será fornecido nas estações para facilitar seus procedimentos e suas viagens:

  • venda de bilhetes de transporte;
  • quiosques de validação de próxima geração;
  • informações de passageiros em tempo real;
  • abrigos para bicicletas;
  • Plano do distrito.

Resorts acessíveis a todos

As estações da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères serão adaptadas para cada um de vocês:

  • Os arredores e as plataformas serão totalmente acessíveis para pessoas com deficiência. Uma faixa podotátil tátil também é instalada para pessoas cegas ou com deficiência visual.
  • Todas as informações dos passageiros são acessíveis tanto por meio de uma exibição visual quanto de uma transmissão de áudio.
Imagem decorativa

Material rodante

A circulação da extensão do bonde T13 até Achères não causará sobrecarga nos bondes: trens adicionais serão colocados em serviço para essa extensão, além daqueles dedicados ao trecho entre Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye.

Trens de alta capacidade e seguros

  • Até 24 trens circularão em toda a linha de bonde T13.
  • Cada trem terá capacidade para acomodar 250 passageiros, dos quais 88 estarão sentados.
  • Os trens confortáveis serão totalmente adaptados para pessoas com deficiência.
  • Para sua segurança, cada trem será equipado com um sistema de videovigilância a bordo.

Um bonde de alto desempenho e ecológico

Assim como no trecho de Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye, os trens da extensão do Bonde T13 terão uma especificidade: poderão circular como um trem nos trilhos da Grande Ceinture Ouest e como um bonde nas novas vias urbanas. Essa combinação é chamada de "bonde-trem".

  • O bonde-trem combina a velocidade do trem na floresta, que reduz seus tempos de viagem, com o serviço local de bonde, que oferece uma qualidade ótima de integração e serviço em ambiente urbano.
  • A extensão do Bonde T13, graças ao seu fornecimento de energia, é um meio de transporte ecológico.

Moradia, lojas e instalações públicas melhor atendidas

Um meio de transporte confiável, uma frequência regular de passagem

100% das estações acessíveis

Caminhos traçados paralelos aos trilhos do bonde