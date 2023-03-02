As estações e o bonde

Você pode pegar a extensão do bonde T13:
- Em Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire*. É a partir dessa estação, que já foi criada, que o bonde T13 será estendido até Achères;
- Em Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* e Poissy ZAC* ;
- Em Achères: Achères-Ville RER*, o terminal do bonde T13.
Os nomes das estações são provisórios
Uma identidade específica para a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères
Linhas limpas e dinâmicas, cinza e preta em combinação com madeira clara e vidro transparente: as estações, assim como os trens, terão a identidade da extensão do bonde T13. Esse design comum ajudará você a se orientar, promovendo a integração harmoniosa das estações ao ambiente.
Para esperar, você terá bancos, pedestais e barras de apoio à sua disposição, além de abrigos. A iluminação será fornecida por postes e luminárias embutidas nos móveis. Para garantir sua segurança, câmeras de CFTV cobrirão toda a plataforma.
Todos os serviços úteis do resort
Tudo será fornecido nas estações para facilitar seus procedimentos e suas viagens:
- venda de bilhetes de transporte;
- quiosques de validação de próxima geração;
- informações de passageiros em tempo real;
- abrigos para bicicletas;
- Plano do distrito.