As estações e o bonde

Você pode pegar a extensão do bonde T13:

Em Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire* . É a partir dessa estação, que já foi criada, que o bonde T13 será estendido até Achères;

; Em Achères: Achères-Ville RER*, o terminal do bonde T13.

Os nomes das estações são provisórios

Uma identidade específica para a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères

Linhas limpas e dinâmicas, cinza e preta em combinação com madeira clara e vidro transparente: as estações, assim como os trens, terão a identidade da extensão do bonde T13. Esse design comum ajudará você a se orientar, promovendo a integração harmoniosa das estações ao ambiente.

Para esperar, você terá bancos, pedestais e barras de apoio à sua disposição, além de abrigos. A iluminação será fornecida por postes e luminárias embutidas nos móveis. Para garantir sua segurança, câmeras de CFTV cobrirão toda a plataforma.

Todos os serviços úteis do resort

Tudo será fornecido nas estações para facilitar seus procedimentos e suas viagens: