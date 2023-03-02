Floresta de Saint-Germain norte

Iniciada em março de 2025, a substituição da estrutura ferroviária Saut-de-Mouton continua na floresta. Para as equipes do SNCF Réseau, trata-se de desenvolver uma nova estrutura que permita ao bonde T13 atravessar os trilhos da rede nacional. Após uma remoção expressa da estrutura antiga no início de maio, as equipes conseguiram instalar o novo tabuleiro da ponte em apenas um fim de semana, no início de julho. Após a conclusão das obras, a SNCF Réseau transferirá a estrutura para a Île-de-France Mobilités, que construirá a plataforma do bonde ali a partir de 2026.