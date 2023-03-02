A investigação ambiental pública de 2024

A investigação ambiental pública sobre a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères ocorreu de sábado, 15 de junho, a segunda-feira, 15 de julho, inclusive, sob a égide de uma comissão independente de inquérito.

Essa investigação pública ambiental teve como objetivo garantir a informação e participação do público. Suas opiniões e propostas foram coletadas durante toda a duração da pesquisa. Eles deram origem a um relatório e a uma conclusão fundamentada pelo comitê de inquérito. Esse relatório foi então estudado pelos proprietários do projeto, Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau. Por fim, os serviços estaduais deram sua opinião sobre a autorização ambiental. Após uma análise aprofundada, a ordem de autorização ambiental foi assinada em 27 de novembro de 2024, validando a continuação do projeto em conformidade com as normas ambientais e assim iniciando o primeiro trabalho preparatório a partir do final do ano.