As áreas atendidas

Cruzando a cidade por vários quilômetros, a extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères atenderá bairros residenciais, centros comerciais e grandes instalações.

A área da estação Poissy-Grande Ceinture recebeu cerca de 250 novas unidades habitacionais desde 2015. Todos esses moradores se beneficiarão de acesso rápido à futura estação Poissy Gambetta.

O centro da cidade de Poissy abriga muitas instalações públicas, em especial a prefeitura, o escritório de turismo, a biblioteca de mídia Christine de Pizan, o centro juvenil, um centro médico e um espaço de coworking. Vários edifícios também foram construídos ali, representando várias centenas de novas unidades habitacionais desde 2015.

A estação Poissy RER recebe 32.000 passageiros por dia. O terminal da RER A, permite chegar a Paris (Auber) em 31 minutos. Atualmente, também é atendida pela Transilien J. Essa linha será substituída pela RER E quando sua extensão até Mantes-la-Jolie via Poissy for comissionada. A estação RER está conectada diretamente, ao norte e ao sul, às duas estações rodoviárias de Poissy, que dão acesso a cerca de trinta linhas de ônibus que atendem a cidade e o território. A área da estação RER de Poissy também concentra um grande número de empregos. Desde a criação da divisão terciária da PSA na Place de l'Europe em 2017, quase 6.000 funcionários vêm indo diariamente para lá.

O Eco-Distrito de Rouget de Lisle: os primeiros habitantes chegaram em 2019 a este futuro "distrito jardim" de 10,2 hectares, localizado em um antigo terreno industrial baldio próximo à estação Poissy RER. Sua construção segue uma abordagem inovadora e exemplar em termos de meio ambiente, energia, arquitetura, mobilidade, etc.

O Clos Saint-Exupéry e o Clos Saint-Germain: essas áreas residenciais localizadas no leste da cidade serão atendidas pela estação vizinha Poissy ZAC.

Obras emblemáticas

A transição entre a Grande Ceinture e o bonde

Entre o norte do campo de golfe Saint-Germain-en-Laye e a Avenue Fernand Lefebvre em Poissy, o bonde T13 sairá da Grande Ceinture (rede ferroviária nacional), onde costumava circular como um trem, para entrar na estrada urbana, onde seguirá como um bonde. Essa transição implica uma mudança na direção do tráfego: à esquerda nos trilhos da Grande Ceinture, à direita na rede urbana de bondes.

A extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères alcançará o nível da rue de la Bruyère graças a uma rampa de conexão inserida no aterro ferroviário. Muros de contenção serão criados ao longo desta rua. O cruzamento entre a Rue de la Bruyère e a RD190 será reurbanizado para acomodar a extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. E a ponte ferroviária sobre a RD190 será alargada para permitir que o bonde T13 passe sob os trilhos da Grande Ceinture.

Avenue de Versailles

Localizada ao longo da Avenue de Versailles, no nível da estação Poissy Gambetta, a Praça Erard Prieur será completamente reurbanizada.

Le boulevard Gambetta

Após o cruzamento com a Avenue du Maréchal Foch, o bonde T13 passa no centro da rua, entre as duas faixas de tráfego automobilístico. A Boulevard Gambetta se tornará uma zona 30.

Uma nova rota ciclista

De acordo com os compromissos assumidos após a investigação pública de 2018, uma rota adicional para bicicletas está sendo estudada no centro de Poissy, pela Avenida Fernand Lefebvre, Boulevard Victor Hugo e Boulevard de la Paix.

Ao redor da estação

A estação RER de Poissy, ao sul da Place de l'Europe, ficará a cerca de 4 minutos a pé do centro da estação Poissy, que também está passando por uma reforma completa. Este projeto promoverá a integração da extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. Um caminho dedicado e seguro conectará a estação de bonde à estação do RER, atendida pela linha A e pela futura linha E.

A Place de l'Europe também será redesenhada para oferecer mais espaço para bicicletas e pedestres. Isso tornará esse cruzamento movimentado mais acessível e seguro para todos os usuários.

O Boulevard de l'Europe

A extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères seguirá ao longo do Boulevard de l'Europe, primeiro pelo lado do centro terciário da PSA e depois pelo lado dos trilhos ferroviários, passando pela rue de la Faisanderie. O Boulevard de l'Europe será reurbanizado e estendido até a RD30, paralelo ao corredor verde do novo Eco-Distrito Rouget de Lisle. Esse trabalho será realizado pelo conselho departamental de Yvelines. É nesse setor que estará localizado o centro de manutenção urbana, dedicado à manutenção da infraestrutura da extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > do tipo bonde Achères.

Rua Adrienne Bolland

Para reduzir a área necessária para a extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères, sua plataforma será inserida em grande parte na espessura do aterro ferroviário. Essa solução requer a construção de um muro de contenção. Por um lado, será criado um desenvolvimento verde para mitigar os impactos do tráfego ferroviário na rede ferroviária nacional. Do outro lado, uma cerca baixa separa a extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères da rua, que se tornou a zona 30. Um corredor, acessível para pessoas com mobilidade reduzida, será construído no aterro localizado ao nível da piscina. Isso permitirá que os habitantes do distrito de Saint-Exupéry acessem facilmente a estação Poissy ZAC.

Projetos relacionados em andamento

O projeto do bonde T13, que estende Saint-Germain-en-Laye > Achères, promoverá e apoiará a transformação da cidade iniciada há alguns anos.