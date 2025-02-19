Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

Inquérito público

Atualizado em

Investigação pública complementar única

PDF

Ordem Interprefeitural nº 2024-000099 sobre Autorização Ambiental para SNCF Réseau e Île-de-France Mobilités

80.1 MB

PDF

Aprovação do diagrama esquemático e do arquivo suplementar de inquérito de interesse público – 30.05.2017

3.7 MB

PDF

Conclusões e pareceres do comitê de inquérito

2.1 MB

PDF

Declaração de utilidade pública

18.6 MB

PDF

Declaração do Projeto

7.9 MB

PDF

Guia de leitura para o arquivo suplementar de investigação pública

154.0 KB

PDF

Folheto para a única investigação pública suplementar - 2018

PDF

O pacote de informações

1.1 MB

PDF

Exibição 0 - Nota sobre Modificações Substanciais no Projeto

4.1 MB

PDF

Anexo A - Informações Jurídicas e Administrativas e Nota Explicativa

17.8 MB

PDF

Planta do Sítio do Modelo B

2.3 MB

PDF

Exibição C - Plano Geral de Trabalho

3.4 MB

PDF

Exposição D-Main características das estruturas mais importantes

6.1 MB

PDF

Anexo E-Resumo Estimativa de Despesas

906.3 KB

PDF

Anexo F-Declaração de Impacto - Preâmbulo

2.4 MB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 1: Descrição do Projeto

12.2 MB

PDF

Exemplo F – avaliação de impacto – parte 10: análise das dificuldades encontradas

896.1 KB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 11: Nomes e Capacidade dos Autores

521.0 KB

PDF

Exposição F-Declaração de Impacto – Parte 12: Avaliação dos Impactos do Programa

17.8 MB

PDF

Exposição F-Avaliação de Impacto – parte 13: avaliação das implicações para os locais Natura 2000

4.9 MB

PDF

Documento F-Declaração de Impacto – Parte 2: Resumo Não Técnico

15.4 MB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 3: Análise de Linha de Base

16.7 MB

PDF

Exposição F-Impact Statement – Parte 4: Análise de Efeitos Negativos e Positivos, Diretos e Indiretos, Temporários e Permanentes, e Medidas Associadas

18.5 MB

PDF

Exemplo F – estudo de impacto – parte 5: análise dos efeitos cumulativos com outros projetos conhecidos

5.1 MB

PDF

Exemplo F-Avaliação de Impacto – parte 6: principais alternativas examinadas e razões para a escolha

5.6 MB

PDF

Exemplo F-Estudo de impacto – parte 7: compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano aplicáveis

3.9 MB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 8: Estimando o Custo das Medidas

940.9 KB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 9: Apresentação dos Métodos

3.4 MB

PDF

Exibição G - Parecer da Autoridade Ambiental e Resposta das Autoridades Contratantes

6.3 MB

PDF

Exemplo H - Avaliação Socioeconômica

1.9 MB

PDF

Document-File para a compatibilidade da PLU

16.7 MB

PDF

Resumo geral

581.7 KB

Diagrama esquemático suplementar

PDF

Diagrama esquemático suplementar – maio de 2017 – Anexo 5

5.9 MB

PDF

Diagrama esquemático suplementar – maio de 2017 – Apêndices 1 a 4

5.8 MB

PDF

Esquema Suplementar – Maio de 2017 – Parte 4

12.8 MB

PDF

Esquema Suplementar – Maio de 2017 – Partes 5 a 10

5.1 MB

PDF

Esquema Suplementar – Maio de 2017 Apêndice 6

2.6 MB

PDF

SDP-Partes-5-10-

5.1 MB

Inquérito Público de 2014

PDF

Ordem de abertura da fase 2 do inquérito público

2.0 MB

PDF

Ordem estendendo a investigação pública

966.5 KB

PDF

Conclusões e pareceres do comitê de inquérito

607.1 KB

Deliberação do STIF de 11 de fevereiro de 2015

1.1 MB

PDF

Folheto Fase 2 da Investigação Pública

2.0 MB

PDF

Guia Resumo do Arquivo de Investigação de Utilidades Públicas Tangentis Oeste Fase 2

114.3 KB

PDF

Exemplo A - Nota Explicativa

9.2 MB

PDF

Planta do Sítio do Modelo B

5.9 MB

PDF

Exposição C - Plano geral das obras

9.5 MB

PDF

Exemplo D - Características das estruturas mais importantes

5.2 MB

PDF

Anexo E-Estimativa Resumida de Despesas

787.3 KB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 1: Descrição do Projeto

5.4 MB

PDF

Exposição F-Declaração de Impacto – Parte 12: Avaliação dos Impactos do Programa

18.6 MB

PDF

Exibição Avaliação de Impacto do Exemplo F – Parte 13: Avaliação dos efeitos nos locais Natura 2000

2.1 MB

PDF

Exposição F – Declaração de Impacto – Parte 4: Análise dos Efeitos Positivos e Negativos, Diretos e Indiretos, Temporários e Permanentes

10.7 MB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 5: Análise dos efeitos cumulativos com outros projetos conhecidos

3.6 MB

PDF

Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 6: Principais Alternativas Consideradas e Razões para a Escolha

5.4 MB

PDF

Exemplo F-Estudo de impacto – parte 7: Compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano aplicáveis e sua articulação com planos, esquemas e programas

3.3 MB

PDF

Exposição F-Impact Statement – Parte 8: Estimando os Custos de Medidas para Reduzir ou Compensar os Efeitos Ambientais do Projeto

813.1 KB

PDF

Documento F-Declaração de Impacto – Parte 9 / Parte 10 / Parte 11

1.5 MB

PDF

Documento F-Declaração de Impacto – Preâmbulo

3.8 MB

PDF

Exemplo G - Parecer da Autoridade Ambiental e resposta dos proprietários do projeto

11.7 MB

PDF

Exemplo H - Avaliação Socioeconômica

1.3 MB

PDF

Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – Parte 1: Compatibilidade da PLU de Saint-Germain-en-Laye (com o DUP)

16.3 MB

PDF

Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – parte 1: Compatibilidade da PLU de Saint-Germain-en-Laye (sem o DUP)

15.6 MB

PDF

Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – Parte 2: Compatibilidade da Poissy PLU

7.6 MB

PDF

Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – parte 3: Compatibilidade da PLU de Achères

6.6 MB

PDF

Exibição J - Apêndices

14.4 MB

PDF

Folheto informativo para a Fase 2 do Inquérito Público

2.6 MB

PDF

Relatório da Comissão de Inquérito Parte 1

8.1 MB

PDF

Relatório da Comissão de Inquérito Parte 2

19.5 MB

PDF

TGO-Fase 2 da Investigação Pública - Apresentação Resumida

13.3 MB