ExtensãoSaint-Germain > Achères
Inquérito público
Atualizado em
Investigação pública complementar única
Ordem Interprefeitural nº 2024-000099 sobre Autorização Ambiental para SNCF Réseau e Île-de-France Mobilités
80.1 MB
Aprovação do diagrama esquemático e do arquivo suplementar de inquérito de interesse público – 30.05.2017
3.7 MB
Conclusões e pareceres do comitê de inquérito
2.1 MB
Declaração de utilidade pública
18.6 MB
Declaração do Projeto
7.9 MB
Guia de leitura para o arquivo suplementar de investigação pública
154.0 KB
Folheto para a única investigação pública suplementar - 2018
O pacote de informações
1.1 MB
Exibição 0 - Nota sobre Modificações Substanciais no Projeto
4.1 MB
Anexo A - Informações Jurídicas e Administrativas e Nota Explicativa
17.8 MB
Planta do Sítio do Modelo B
2.3 MB
Exibição C - Plano Geral de Trabalho
3.4 MB
Exposição D-Main características das estruturas mais importantes
6.1 MB
Anexo E-Resumo Estimativa de Despesas
906.3 KB
Anexo F-Declaração de Impacto - Preâmbulo
2.4 MB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 1: Descrição do Projeto
12.2 MB
Exemplo F – avaliação de impacto – parte 10: análise das dificuldades encontradas
896.1 KB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 11: Nomes e Capacidade dos Autores
521.0 KB
Exposição F-Declaração de Impacto – Parte 12: Avaliação dos Impactos do Programa
17.8 MB
Exposição F-Avaliação de Impacto – parte 13: avaliação das implicações para os locais Natura 2000
4.9 MB
Documento F-Declaração de Impacto – Parte 2: Resumo Não Técnico
15.4 MB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 3: Análise de Linha de Base
16.7 MB
Exposição F-Impact Statement – Parte 4: Análise de Efeitos Negativos e Positivos, Diretos e Indiretos, Temporários e Permanentes, e Medidas Associadas
18.5 MB
Exemplo F – estudo de impacto – parte 5: análise dos efeitos cumulativos com outros projetos conhecidos
5.1 MB
Exemplo F-Avaliação de Impacto – parte 6: principais alternativas examinadas e razões para a escolha
5.6 MB
Exemplo F-Estudo de impacto – parte 7: compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano aplicáveis
3.9 MB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 8: Estimando o Custo das Medidas
940.9 KB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 9: Apresentação dos Métodos
3.4 MB
Exibição G - Parecer da Autoridade Ambiental e Resposta das Autoridades Contratantes
6.3 MB
Exemplo H - Avaliação Socioeconômica
1.9 MB
Document-File para a compatibilidade da PLU
16.7 MB
Resumo geral
581.7 KB
Diagrama esquemático suplementar
Diagrama esquemático suplementar – maio de 2017 – Anexo 5
5.9 MB
Diagrama esquemático suplementar – maio de 2017 – Apêndices 1 a 4
5.8 MB
Esquema Suplementar – Maio de 2017 – Parte 4
12.8 MB
Esquema Suplementar – Maio de 2017 – Partes 5 a 10
5.1 MB
Esquema Suplementar – Maio de 2017 Apêndice 6
2.6 MB
SDP-Partes-5-10-
5.1 MB
Inquérito Público de 2014
Ordem de abertura da fase 2 do inquérito público
2.0 MB
Ordem estendendo a investigação pública
966.5 KB
Conclusões e pareceres do comitê de inquérito
607.1 KB
Deliberação do STIF de 11 de fevereiro de 2015
1.1 MB
Folheto Fase 2 da Investigação Pública
2.0 MB
Guia Resumo do Arquivo de Investigação de Utilidades Públicas Tangentis Oeste Fase 2
114.3 KB
Exemplo A - Nota Explicativa
9.2 MB
Planta do Sítio do Modelo B
5.9 MB
Exposição C - Plano geral das obras
9.5 MB
Exemplo D - Características das estruturas mais importantes
5.2 MB
Anexo E-Estimativa Resumida de Despesas
787.3 KB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 1: Descrição do Projeto
5.4 MB
Exposição F-Declaração de Impacto – Parte 12: Avaliação dos Impactos do Programa
18.6 MB
Exibição Avaliação de Impacto do Exemplo F – Parte 13: Avaliação dos efeitos nos locais Natura 2000
2.1 MB
Exposição F – Declaração de Impacto – Parte 4: Análise dos Efeitos Positivos e Negativos, Diretos e Indiretos, Temporários e Permanentes
10.7 MB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 5: Análise dos efeitos cumulativos com outros projetos conhecidos
3.6 MB
Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 6: Principais Alternativas Consideradas e Razões para a Escolha
5.4 MB
Exemplo F-Estudo de impacto – parte 7: Compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano aplicáveis e sua articulação com planos, esquemas e programas
3.3 MB
Exposição F-Impact Statement – Parte 8: Estimando os Custos de Medidas para Reduzir ou Compensar os Efeitos Ambientais do Projeto
813.1 KB
Documento F-Declaração de Impacto – Parte 9 / Parte 10 / Parte 11
1.5 MB
Documento F-Declaração de Impacto – Preâmbulo
3.8 MB
Exemplo G - Parecer da Autoridade Ambiental e resposta dos proprietários do projeto
11.7 MB
Exemplo H - Avaliação Socioeconômica
1.3 MB
Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – Parte 1: Compatibilidade da PLU de Saint-Germain-en-Laye (com o DUP)
16.3 MB
Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – parte 1: Compatibilidade da PLU de Saint-Germain-en-Laye (sem o DUP)
15.6 MB
Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – Parte 2: Compatibilidade da Poissy PLU
7.6 MB
Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – parte 3: Compatibilidade da PLU de Achères
6.6 MB
Exibição J - Apêndices
14.4 MB
Folheto informativo para a Fase 2 do Inquérito Público
2.6 MB
Relatório da Comissão de Inquérito Parte 1
8.1 MB
Relatório da Comissão de Inquérito Parte 2
19.5 MB
TGO-Fase 2 da Investigação Pública - Apresentação Resumida
13.3 MB