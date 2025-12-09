Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

Fotos

Atualizado em

Reflorestamento participativo na ilha de Devant - Crianças da escola Charles Péguy em Poissy

  • ©Bastien Andre / Île-de-France Mobilités - Décembre 2025
Reflorestamento participativo na ilha de Devant em Conflans Saint-Honorine

  • ©Mairie de Conflans-Sainte-Honorine / Novembre 2025
A transformação da ponte Mare aux Bœufs

  • ©SNCF Reseau
Trabalho preparatório - agosto de 2025

  • Cruzamento da Europa - trabalha para a GPSEO ©Zelia Solane
  • Preenchendo as pedreiras na entrada de Poissy ©Zelia Solane
  • Rue Adrienne Bolland - muro de contenção temporário ©Zelia Solane
  • Impasse Adrienne Bolland - demolição de casas - trabalhos preparatórios para a liberação do direito de passagem ©Zelia Solane
  • Base instalada no canteiro de obras - antiga estação Grande Ceinture em Poissy ©Zelia Solane
  • Boulevard Gambetta - reconstruções que margen os muros da cerca ©de Zelia Solane
  • Avenida Fernand Lefebvre - Acabamentos após a remoção da antiga ponte ferroviária ©de Zelia Solane
Um olhar para trás sobre a instalação do viaduto entre Poissy e Achères

  • Foto mostrando a instalação da nova ponte Saut-de-Mouton sobre os trilhos da RER A, linha J e das linhas da Normandia entre Poissy e Achères.
    G. Blanchon / SNCF Réseau - julho de 2025
Um retrospecto ao evento de lançamento da extensão do bonde T13

  • Fabiane Pizzirani / Île-de-France Mobilités - junho de 2025
Preenchimento das pedreiras Poissy

  • SNCF Réseau - junho de 2025
Obras no Boulevard Gambetta - março de 2025

  • Zélia Solane - março de 2025
Obras na antiga estação Grande Ceinture - março de 2025

  • Zélia Solane - março de 2025
O trabalho no Mare aux Boeufs - março de 2025

  • Zélia Solane - março de 2025
O trabalho no viaduto - março de 2025

  • Zélia Solane - março de 2025
Obras na Rua Saint-Sébastien - março de 2025

  • Zélia Solane - março de 2025
