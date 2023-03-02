Centro Poissy - Gambetta
Restitutions riveraines et travaux concessionnaires
Foto do trabalho de restituição à beira do rio no Boulevard Gambetta
Trabalhos de restauração da linha costeira estão em andamento ao longo do Boulevard Gambetta, entre a Avenue du Maréchal Foch e o Boulevard Devaux, até outubro. Essas operações envolvem tornar o boulevard de mão única até o final de setembro.
Diversas obras de concessão também estão sendo realizadas pela CUGPSEO, Enedis, GRDF e Orange:
- No cruzamento com a Rue Charles Maréchal, do final de setembro ao início de outubro, envolvendo tráfego de carros alternados no Boulevard Gambetta.
- Entre o Boulevard Devaux e o Boulevard de la Paix de 15 de setembro a 3 de outubro.
- Entre a Avenue du Maréchal Foch e o Boulevard Devaux até 2026.