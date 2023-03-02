Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

Centro Poissy - Gambetta

Restitutions riveraines et travaux concessionnaires

Trabalhos de restauração da linha costeira no Boulevard Gambetta

Foto do trabalho de restituição à beira do rio no Boulevard Gambetta

Trabalhos de restauração da linha costeira estão em andamento ao longo do Boulevard Gambetta, entre a Avenue du Maréchal Foch e o Boulevard Devaux, até outubro. Essas operações envolvem tornar o boulevard de mão única até o final de setembro.

Diversas obras de concessão também estão sendo realizadas pela CUGPSEO, Enedis, GRDF e Orange:

  • No cruzamento com a Rue Charles Maréchal, do final de setembro ao início de outubro, envolvendo tráfego de carros alternados no Boulevard Gambetta.
  • Entre o Boulevard Devaux e o Boulevard de la Paix de 15 de setembro a 3 de outubro.
  • Entre a Avenue du Maréchal Foch e o Boulevard Devaux até 2026.