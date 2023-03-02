Poissy La Bruyère

Em setembro, o trabalho de preenchimento das pedreiras subterrâneas realizado pela SNCF Réseau foi concluído no aterro ferroviário localizado entre a Avenue Fernand Lefebvre, Rue des Capucines, Impasse Hervieux e o início da floresta de Saint-Germain-en-Laye.

Vários furos foram escavados para acessar as pedreiras e preenchê-las por injeção. Essa etapa é essencial para garantir a estabilidade dos solos que sustentarão o futuro bonde.

Como os poços escavados podem atingir profundidades de até 15 metros, o acesso ao local é estritamente proibido para sua segurança e a de seus filhos. Por favor, respeite a sinalização instalada ao redor da área.