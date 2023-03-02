Poissy La Bruyère

Bonde

Em setembro, o trabalho de preenchimento das pedreiras subterrâneas realizado pela SNCF Réseau foi concluído no aterro ferroviário localizado entre a Avenue Fernand Lefebvre, Rue des Capucines, Impasse Hervieux e o início da floresta de Saint-Germain-en-Laye.

Vários furos foram escavados para acessar as pedreiras e preenchê-las por injeção. Essa etapa é essencial para garantir a estabilidade dos solos que sustentarão o futuro bonde.

Como os poços escavados podem atingir profundidades de até 15 metros, o acesso ao local é estritamente proibido para sua segurança e a de seus filhos. Por favor, respeite a sinalização instalada ao redor da área.

Criação do acampamento base

Localizado atrás da antiga estação da Grande Ceinture, o acampamento base da SNCF está em operação desde meados de julho de 2025. Este prédio, composto por escritórios, banheiros e salas técnicas, abriga as equipes de campo que trabalham nos canteiros de obras do Tramway 13. Romain, o agente local do Bonde T13, também montou seu escritório lá.

Retrait des ponts d’entrée de Ville

Foto da Avenue de Versailles sem a ponte ferroviária

As duas pontes ferroviárias da Grande Céinture, uma atravessando a Avenue Fernand Lefebvre e a outra a Avenue de Versailles, foram removidas neste verão.

No nível da Avenue de Versailles, obras de acabamento e a criação de um muro de contenção estão sendo realizadas ao redor da área da ponte ferroviária na Avenue de Versailles até 2026. Toda a área é sinalizada e protegida para garantir a segurança dos pedestres.

Retornos ripários

Ao longo da Rue de la Bruyère e da Avenue de Versailles (entre o cruzamento com a Rue de la Bruyère e a Avenue du Maréchal Foch), operações de restituição à beira do rio ocorrem no final de novembro. Essas incluem a reconstrução de cercas, o retorno de vagas de estacionamento e demolições.