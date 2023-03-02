Poissy - distrito de Saint-Exupéry
- A obra para desviar as redes de esgoto pela Grande Paris Seine et Oise Urban Communities está quase concluída no nível da Rue Saint-Sébastien, com o retorno ao tráfego normal de carros. Novas operações de concessão serão realizadas pela Enedis ao longo da Rue Saint-Sébastien até outubro, assim como no final da Rue Adrienne Bolland em outubro e novembro. Orange e SFR estão realizando suas operações de forma pontual nos cruzamentos das ruas perpendiculares à Rue Adrienne Bolland até o final de setembro.
- Na Rue Adrienne Bolland, após as obras de terraplenagem do aterro entre a faixa de tráfego e os trilhos ferroviários, a construção de um muro de contenção ainda está em andamento.
- No final da Rue Adrienne Bolland, os pavilhões localizados no direito de passagem do futuro bonde, no final do cul-de-sac, estão sendo demolidos até o final de setembro. Informações contínuas são mantidas para os moradores locais, especialmente sobre a metodologia usada para minimizar impactos, como emissões de poeira e a circulação de máquinas.
Ao vivo do canteiro de obras
