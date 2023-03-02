Europa Poissy

As operações da Comunidade Urbana no centro do Boulevard de l'Europe estão chegando ao fim. No entanto, o trabalho continua ao longo do Boulevard Gambetta, até o cruzamento com o Boulevard de la Paix e em um dos lados do Carrefour de l'Europe. Elas terminarão em meados de outubro e envolvem o fechamento de uma das faixas de tráfego , mas a manutenção de ambas as direções do tráfego graças à alternância de carros durante todo o período.

O Boulevard de l'Europe é afetado por retornos ripários de meados de setembro até o início de outubro. O mesmo se aplica ao trecho do Boulevard Gambetta entre o Boulevard de la Paix e o Carrefour de l'Europe, de meados de outubro até o final de novembro.