Europa Poissy
Travaux concessionnaires et restitutions riveraines
Foto das obras de concessão no cruzamento da Europa
As operações da Comunidade Urbana no centro do Boulevard de l'Europe estão chegando ao fim. No entanto, o trabalho continua ao longo do Boulevard Gambetta, até o cruzamento com o Boulevard de la Paix e em um dos lados do Carrefour de l'Europe. Elas terminarão em meados de outubro e envolvem o fechamento de uma das faixas de tráfego , mas a manutenção de ambas as direções do tráfego graças à alternância de carros durante todo o período.
O Boulevard de l'Europe é afetado por retornos ripários de meados de setembro até o início de outubro. O mesmo se aplica ao trecho do Boulevard Gambetta entre o Boulevard de la Paix e o Carrefour de l'Europe, de meados de outubro até o final de novembro.
Preparação do terreno ao longo dos trilhos ferroviários
Um pouco mais adiante, a SNCF Réseau está sendo realizada por desmatamento e terraplenagem ao longo da linha férrea em frente à ZAC Rouget de Lisle até o final do ano. Essa faixa será então vendida para a Île-de-France Mobilités para construir a plataforma do bonde.