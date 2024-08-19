Obras - Alargamento da estrada na RN7, lado leste
Publicado em-
Atualizado em
Athis-Mons - Obras de alargamento da estrada - RN7 no lado leste
Como parte dos trabalhos preparatórios para o bonde T7, são necessários alargamentos de estrada ao longo da RN7.
Em que consiste o trabalho?
As obras visam alargar a pista da RN7, reduzindo as calçadas, para manter um máximo de 2x2 faixas de tráfego. Esses desenvolvimentos são temporários: os desenvolvimentos finais serão realizados ao final do projeto de extensão do bonde T7.
Onde o trabalho será realizado e quanto tempo vai durar?
O trabalho acontecerá em Athis-Mons de 19 de agosto até o final de outubro, ao longo da Avenue François Mitterrand (RN7), da Rue René Charton até a Rue Henri Hamel.
O que isso vai mudar?
Para pedestres:
• Os caminhos para pedestres são mantidos, algumas passagens serão removidas.
• O acesso às casas vizinhas, lojas e entradas de estacionamento é mantido.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será redesenhado, mas não será desviado, na direção Province-Paris. • Nenhuma mudança será feita na direção Paris-Province.
Para estacionamento:
• Nenhuma vaga de estacionamento será removida
Para transporte público:
• Nenhuma mudança durante o trabalho.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.