Obras - Alargamento da estrada na RN7, lado leste

Athis-Mons - Obras de alargamento da estrada - RN7 no lado leste

Como parte dos trabalhos preparatórios para o bonde T7, são necessários alargamentos de estrada ao longo da RN7.

Em que consiste o trabalho?

As obras visam alargar a pista da RN7, reduzindo as calçadas, para manter um máximo de 2x2 faixas de tráfego. Esses desenvolvimentos são temporários: os desenvolvimentos finais serão realizados ao final do projeto de extensão do bonde T7.

Onde o trabalho será realizado e quanto tempo vai durar?

O trabalho acontecerá em Athis-Mons de 19 de agosto até o final de outubro, ao longo da Avenue François Mitterrand (RN7), da Rue René Charton até a Rue Henri Hamel.

O que isso vai mudar?

Para pedestres:

• Os caminhos para pedestres são mantidos, algumas passagens serão removidas.

• O acesso às casas vizinhas, lojas e entradas de estacionamento é mantido.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será redesenhado, mas não será desviado, na direção Province-Paris. • Nenhuma mudança será feita na direção Paris-Province.

Para estacionamento:

• Nenhuma vaga de estacionamento será removida

Para transporte público:

• Nenhuma mudança durante o trabalho.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.