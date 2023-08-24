Início do trabalho de concessão e preparação

Na RN7, o bonde circula no centro da estrada. Por isso, é necessário aproveitar esse espaço para construir a extensão do bonde.

Para liberar esse espaço, mantendo o tráfego de carros em 2×2 faixas o máximo possível, as passagens subterrâneas serão removidas e árvores, especialmente localizadas acima dessas viadutas, devem ser cortadas.

As obras de concessão consistirão em mover as redes (gás, eletricidade, água, etc.) localizadas sob os futuros trilhos do bonde. Durante as operações de manutenção da rede, a circulação do bonde T7 não será afetada.

O trabalho começará na Avenue François Mitterrand na RN7 em Athis-Mons em duas fases:

A primeira de 6 de fevereiro por um período de cerca de uma semana

A segunda a partir de 20 de fevereiro, por uma duração de cerca de uma semana

Além disso, seu agente local estará presente ao longo do trajeto e poderá ser contatado por e-mail e telefone: