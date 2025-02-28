Trabalho - Corte de árvores - Setor de observatório

Corte de árvores no setor do Observatório

No contexto da chegada iminente do bonde T7 e da criação do

"Observatório", desenvolvimentos devem ser realizados.

Em que consiste o trabalho?

Como parte do projeto do bonde T7, um espaço deve ser liberado no nível da futura estação do Observatório. Para isso, 13 árvores localizadas em frente à sala Ducastel devem ser cortadas. Essa intervenção será realizada após a visita de um ecologista.

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

O trabalho acontecerá de 28 de fevereiro a 5 de março, entre 7h e 20h.

O que isso muda?

Para pedestres:

• O acesso ao Ducastel Park será mantido durante a intervenção.

• Os caminhos para pedestres serão ligeiramente reduzidos

Ao descartar produtos de corte.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 não será impactado.

Para estacionamento:

• O estacionamento não será afetado.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.