Trabalho - Corte de árvores - Setor de observatório
Corte de árvores no setor do Observatório
No contexto da chegada iminente do bonde T7 e da criação do
"Observatório", desenvolvimentos devem ser realizados.
Em que consiste o trabalho?
Como parte do projeto do bonde T7, um espaço deve ser liberado no nível da futura estação do Observatório. Para isso, 13 árvores localizadas em frente à sala Ducastel devem ser cortadas. Essa intervenção será realizada após a visita de um ecologista.
Quanto tempo esse trabalho vai durar?
O trabalho acontecerá de 28 de fevereiro a 5 de março, entre 7h e 20h.
O que isso muda?
Para pedestres:
• O acesso ao Ducastel Park será mantido durante a intervenção.
• Os caminhos para pedestres serão ligeiramente reduzidos
Ao descartar produtos de corte.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 não será impactado.
Para estacionamento:
• O estacionamento não será afetado.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.